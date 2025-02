Polizisten angegangen und bespuckt - Festnahme

Nr. 0295

In der vergangenen Nacht attackierte in Mariendorf ein Mann Polizeibeamte im Einsatz. Gegen 1 Uhr löste ein stark streitendes Paar einen Polizeieinsatz in der Kruckenbergstraße aus. Ein 52-jähriger Mann und eine 37-jährige Frau, beide augenscheinlich alkoholisiert, sollen sich im Streit gegenseitig geschlagen haben. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizisten griff der 52-Jährige zusätzlich die Beamten an. Er rannte mit geballten Fäusten auf einen Polizisten zu und stieß ihn weg. Nachdem die Einsatzkräfte ihn zu Boden brachten, spuckte er einem Beamten ins Gesicht. Erst nach Einsatz eines Mehrzweckstockes und Reizstoffsprühgeräts konnte der Widerstand des 52-Jährigen beendet werden. Zur Durchführung einer Blutentnahme brachten ihn die Einsatzkräfte in ein Polizeigewahrsam, von wo er seinen Weg anschließend fortsetzen konnte. Einer der eingesetzten Beamten musste verletzungsbedingt seinen Dienst frühzeitig beenden. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Abschnittskommissariat.