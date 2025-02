Mann in U-Bahn attackiert und verfassungsfeindliche Parole skandiert

Nr. 0294

Bisher Unbekannte sollen in der vergangenen Nacht einen Mann in einer U-Bahn in Mitte angegriffen haben. Nach bisherigem Kenntnisstand sollen zwei vermummte Männer gegen 22:40 Uhr in einem U-Bahn-Waggon am Bahnhof Klosterstraße einen 25-Jährigen in den Bauch getreten und eine verfassungsfeindliche Geste gezeigt haben. Daraufhin wechselte er zusammen mit seiner Begleiterin in einen anderen Waggon der Bahn. Am U-Bahnhof Senefelderplatz folgten ihm die Angreifer und sollen ihn erneut attackiert haben, indem sie ihm ins Gesicht schlugen. Beide sollen dabei zudem eine verfassungsfeindliche Parole gerufen und sich fremdenfeindlich geäußert haben. Zwei Zeuginnen sollen dazwischen gegangen sein, woraufhin die Angreifer von dem Mann abließen. Anschließend flüchteten sie. Der 25-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf, die er zunächst nicht ärztlich behandeln ließ. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.