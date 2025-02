Festnahme nach Angriff auf Polizisten

Nr. 0293

Gestern Morgen nahmen Einsatzkräfte in Kreuzberg einen Mann fest, nachdem er sie und zuvor seine Mutter angegriffen hatte. Gegen 8:30 Uhr wurde die Polizei zu einer häuslichen Gewalt in die Graefestraße alarmiert. Dort hatte ein 24-Jähriger augenscheinlich die Wohnungstür seiner 58-jährigen Mutter aufgebrochen und diese attackiert. Die herbeigeeilten Polizisten trafen beide im Wohnzimmer an. Da der 24-Jähriger eine Glasflasche in der Hand hielt, forderten sie ihn auf, diese wegzulegen. Dem kam er nicht nach und flüchtete auf das Sofa. Von dort aus trat er mehrfach nach einem Polizisten und traf ihn am Körper und im Gesicht. Als ihn die Einsatzkräfte zu Boden brachten, schlug er um sich und biss einem weiteren Polizisten in den Arm. Erst als einer der Beamten sein Distanzelektroimpulsgerät einsetzte, ließ der Widerstand des 24-Jährigen nach. Die eingesetzten Kräfte nahmen ihn fest und brachten ihn zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Zwei der angegriffenen Polizisten mussten ihren Dienst aufgrund ihrer Verletzungen abbrechen. Der 24-Jährige soll noch heute zur Erwirkung eines Unterbringungsbeschlusses einem Richter vorgeführt werden.