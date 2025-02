Wahlplakate beschädigt – Festnahme

Nr. 0292

In der vergangenen Nacht beobachteten Einsatzkräfte eine Beschädigung an Wahlplakaten. Nach ersten Erkenntnissen soll eine dreiköpfige Personengruppe bestehend aus zwei Männern und einer Frau gegen 2:20 Uhr zwei Plakate von einer Laterne am Frankfurter Tor/ Petersburger Straße abgerissen haben. Als die Tatverdächtigen den Einsatzwagen bemerkten, flüchteten sie in Richtung Warschauer Straße. Die weibliche Tatverdächtige trennte sich in der Folge von ihren Begleitern und flüchtete in den U-Bahnhof Frankfurter Tor, wo die Einsatzkräfte sie einholen und festnehmen konnten. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam die 22-Jährige wieder auf freien Fuß. Die beiden Männer entkamen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.