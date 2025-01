Wahlplakat beschädigt

Nr. 0290

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte auf eine Sachbeschädigung an einem Wahlplakat in Weißensee aufmerksam. Nach ersten Erkenntnissen bemerkten die Kräfte gegen 3 Uhr einen 38-Jährigen dabei, wie er ein Wahlplakat an der Berliner Allee heruntergerissen und anschließend ein Stück davon abgerissen habe. Da der Mann keine Personalpapiere mit sich führte, wurde er zur Durchführung einer Identitätsfeststellung in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.