Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zu zwei Sachbeschädigungen an Parteibüros aufgenommen, die der Polizei Berlin heute Vormittag angezeigt wurden.

Nr. 0288

Gegen 10 Uhr stellte ein Mitarbeiter eines Parteibüros in der Marzahner Promenade in Marzahn mit einem Marker aufgetragene Schmierereien an den Fensterscheiben des Büros fest. Der Mitarbeiter kündigte an, die Entfernung der Aufschriften zu veranlassen.

Nr. 0289

Gegen 10:40 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Parteibüros in der Dörpfeldstraße Farbschmierereien an der Hausfassade neben dem Büroeingang. Die Hausverwaltung ist informiert und wird sich um die Entfernung des Schriftzuges kümmern.