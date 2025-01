Minderjährige flüchtet mit Auto vor der Polizei – Vater leistet Widerstand

Nr. 0287

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte in Alt-Hohenschönhausen eine minderjährige Autofahrerin und ihren aggressiven Vater fest. Gegen 14:30 Uhr stellten Einsatzkräfte in Zivil einen SUV fest, der offensichtlich von einer Minderjährigen die Buschallee entlanggefahren wurde. Die Einsatzkräfte forderten die 17-Jährige auf anzuhalten. Dem kam sie nicht nach und versuchte zu flüchten. Auf ihrer Flucht soll es beinahe zum Zusammenstoß mit mehreren Passanten gekommen sein, die gerade noch rechtzeitig ausweichen konnten. In der Sackgasse des Orankewegs ließ sie dann das Auto zurück und flüchtete zu Fuß in ein Wohngebiet. Die Jugendliche wurde kurze Zeit später widerstandslos festgenommen. Auf dem Rückweg zum Auto näherte sich plötzlich ein spärlich bekleideter, aggressiver Mann auf einem E-Roller. Mit geballten Fäusten forderte er die Einsatzkräfte auf, seine Tochter loszulassen. Nachdem der Vater trotz mehrfacher Aufforderung nicht den gebotenen Abstand zu den Einsatzkräften wahrte und einen Beamten anspuckte, waren diese gezwungen, Reizstoff einzusetzen und den Mann zu Boden zu bringen. Die Tochter wurde nach Feststellung ihrer Personalien wieder entlassen. Der Vater wurde nach einer Behandlung durch Rettungskräfte zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend ebenfalls auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen die 17-Jährige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Führerschein übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City). Die Ermittlungen gegen den Vater wegen des Verdachts der versuchten Gefangenenbefreiung, des tätlichen Angriffs sowie des Fahrens unter berauschenden Mitteln werden durch ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) geführt.