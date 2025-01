Mann vor Bar durch Stiche verletzt

Nr. 0286

Polizei und Feuerwehr wurden gestern Abend zu einer verletzten Person nach Friedrichshain gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 23-jähriger Mann mit zwei anderen vor einer Bar in der Boxhagener Straße in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf erlitt der 23-Jährige Stichverletzungen im Bereich eines Arms und des Bauchs. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).