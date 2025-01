Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0284

Gestern Abend kam es in Neukölln zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenangaben war ein 27-Jähriger gegen 18:40 Uhr mit seinem Audi auf der Elbestraße in Fahrtrichtung Weigandufer unterwegs. An der Kreuzung Weserstraße Ecke Elbestraße fuhr eine Fahrradfahrerin von der Weserstraße in Richtung Wildenbruchstraße. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Autofahrer und der Radfahrerin. Die 40-Jährige erlitt Verletzungen am Bein und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Fahrrad der 40-Jährigen wurde beschädigt. Die ersten Ermittlungen am Unfallort und Aussagen eines Zeugen ergaben, dass die Radfahrerin zum Zeitpunkt des Unfalls weder Beleuchtungseinrichtungen an ihrem Rad montiert hatte noch reflektierende Applikationen vorhanden waren. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.