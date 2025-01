Durch Schuss in den Oberschenkel verletzt

Nr. 0283

In Kreuzberg wurde gestern Abend ein 36-Jähriger durch einen Schuss ins Bein verletzt und muss nun stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll sich der Mann gegen 19:15 Uhr zu seinem in der Skalitzer Straße geparkten Pkw begeben haben. Plötzlich sei ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann aus einem schwarzen Audi ausgestiegen, habe einen einzelnen Schuss auf den 36-Jährigen abgegeben und sei anschließend mit dem Wagen, in dem sich noch zwei weitere maskierte Männer befunden haben sollen, geflüchtet. Von Zeugen alarmierte Polizeikräfte leisteten Erste Hilfe bei dem Verletzten, bevor er von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der durch die Kriminalpolizei der Direktion 5 übernommenen Ermittlungen.