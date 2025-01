Tötung eines Mannes in Marzahn – Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln

Nr. 0282

Ein Zeuge alarmierte gegen 17:30 Uhr in einem Wohnhaus in der Märkischen Allee in Marzahn die Polizei, weil er eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen beobachtet hatte. Die eingetroffenen Einsatzkräfte fanden einen 59-jährigen leblosen Mann im Hausflur. Alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Beamten nahmen den 16-jährigen Sohn des Toten am Tatort fest. Er steht unter dem Tatverdacht, seinen Vater mittels eines Stichwerkzeugs getötet zu haben. Der 16-Jährige soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die 6. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen übernommen, insbesondere zu den Tathintergründen.