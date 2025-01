Streit in Schule eskaliert – Zwölf Verletzte nach Reizgasangriff

Nr. 0281

Heute Vormittag wurden Polizei und Feuerwehr an eine Oberschule in Friedenau alarmiert. Im Flur des Schulgebäudes am Perelsplatz sprühte nach bisherigen Erkenntnissen ein 15-Jähriger gegen 11:45 Uhr einem Gleichaltrigen Reizgas in das Gesicht. Zuvor soll es zu einem Streit zwischen dem Angegriffenen und der 14-jährigen Schwester des Angreifers gekommen sein. Bei dem Streit habe der 15-Jährige seine Mitschülerin beleidigt und geschubst. Daraufhin soll sie ihrem Bruder von den Handgreiflichkeiten erzählt haben. Ihr Bruder, der die gleiche Schule besucht, habe in einer Unterrichtpause den Mitschüler aufgesucht, ihn auf den Konflikt mit seiner Schwester angesprochen und unvermittelt Reizgas in sein Gesicht gesprüht. Anschließend verließ der Bruder sofort das Schulgelände. Neben dem Angegriffenen erlitten elf weitere Schülerinnen und Schüler Atembeschwerden sowie Augenreizungen. Alarmierte Rettungskräfte behandelten alle Verletzten am Ort und übergaben sie anschließend ihren Eltern. Den verletzten 15-Jährigen brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Kräfte der Operativen Gruppe Jugendgewalt der Polizeidirektion 4 (Süd) trafen den Angreifer an seiner Wohnanschrift an und führten eine Gefährderansprache durch. Im Krankenhaus wurde auch mit seinem Kontrahenten eine Gefährderansprache durchgeführt. Beide wurden anschließend jeweils ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung gegen den Bruder der 14-Jährigen übernahm das Jugendkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd). Der 15-Jährige muss sich wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Diese Ermittlungen führt das Kommissariat des Polizeiabschnitts 42.