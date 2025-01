Durchsuchungen und Festnahmen wegen bandenmäßigen Fahrraddiebstahls

Treptow-Köpenick/Neukölln/Tempelhof-Schöneberg/Friedrichshain-Kreuzberg

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0280

Heute Morgen wurden in Oberschöneweide, Neukölln, Friedenau und Friedrichshain mehrere Durchsuchungen durchgeführt. Kräfte der Polizeidirektion 3 (Ost) vollstreckten mit Unterstützung von Kräften der Polizeidirektion 5 (City) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts des bandenmäßigen Fahrraddiebstahls und der Hehlerei 13 Durchsuchungsbeschlüsse an zehn Wohn- und Lageranschriften und sechs Fahrzeugen.

Fünf Personen wurden aufgrund bereits vorliegender Haftbefehle festgenommen.

Nach intensiven Ermittlungen einer speziell bei der Polizei gegründeten Ermittlungsgruppe (EG Sattelschlepper) und der Staatsanwaltschaft Berlin besteht der Verdacht, dass sich die Beschuldigten im August 2023 in Schöneweide zusammengeschlossen haben sollen, um Fahrräder, E-Bikes und Fahrradzubehör wie etwa Fahrradanhänger zu entwenden und an außenstehende Dritte weiterzuverkaufen. Die Mitglieder der aus mindestens sieben Personen bestehenden mutmaßlichen Bande sollen miteinander verwandt sein, auch ein strafunmündiger Junge soll sich an den Taten beteiligt haben.

Sie sollen dabei keine festen Rollen übernommen haben, sondern sich je nach Bedarf um die Diebstähle, die Entgegennahme von Diebesgut sowie Verlade- und Transporttätigkeiten gekümmert haben. Die Beute sollen sie im Bereich von zwei Wohnhäusern in Oberschöneweide bzw. in sogenannten Bunkerfahrzeugen vor dem Abtransport und dem Weiterverkauf zwischengelagert haben.

Zwischen Oktober und November 2024 soll die Gruppe so mindestens 19 Fahrräder und drei lediglich mittels Schnellspanner fixierte Fahrradsättel und E-Bikes entwendet haben. Der Versuch des Diebstahls eines E-Roller scheiterte an einer PIN-Sicherung. Der Gesamtschaden beläuft sich nach jetzigem Stand auf mehrere 100.000 Euro.

An dem Einsatz waren rund 250 Polizeikräfte beteiligt. Bei den Durchsuchungen stellten sie zahlreiche Beweismittel sicher, darunter gestohlene Fahrräder, E-Bikes, Fahrradanhänger und Tatwerkzeuge. Außerdem wurde Bargeld in Höhe von 24.450 Euro eingezogen. Die Festgenommenen im Alter von 20 bis 40 Jahren werden nun einem Ermittlungsrichter zur Entscheidung über die Invollzugsetzung der Haftbefehle vorgeführt.

Die Ermittlungen, insbesondere auch die Auswertung der erlangten Unterlagen und Mobiltelefone, dauern an.