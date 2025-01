Raub gescheitert - Festnahme

Nr. 0277

Gestern Abend nahmen Polizeikräfte zwei Jugendliche nach einem Raubversuch in Kreuzberg fest. Gegen 21 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei zum Checkpoint Charlie. Er berichtete, dass er über einen längeren Zeitraum drei Jugendliche dabei beobachten konnte, wie sie mutmaßlich einen Souvenirshop an der Friedrichstraße ausbaldowert haben sollen. Als keine Passanten und Kundinnen sowie Kunden mehr im Bereich des Geschäftes gewesen seien, habe sich einer der Jugendlichen maskiert und ein Pfefferspray hervorgeholt. Jedoch war inzwischen die Eingangstür des Geschäftes verschlossen worden. Nach mehrmaligem vergeblichen Rütteln ergriffen die Jugendlichen die Flucht. Die Polizeikräfte griffen zwei von ihnen in der Nähe auf. Es handelte sich um einen 15- und einen 16-Jährigen. Der 15-Jährige führte ein Pfefferspray und Kleidung zur Maskierung mit sich. Beide wurden zur Feststellung der Identitäten zu einem Polizeiabschnitt gebracht und später von dort von Angehörigen abgeholt. Das Kommissariat für Jugenddelikte der Polizeidirektion 5 (City) hat die Ermittlungen zu dem versuchten schweren Raub übernommen.