Tankstellenräuber auf frischer Tat festgenommen

Nr. 0276

Gestern Abend nahmen Polizeikräfte in Waidmannslust zwei mutmaßliche Tankstellenräuber fest. Ein Polizeibeamter außer Dienst bemerkte gegen 20 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer, die sich in der Nähe einer Tankstelle am Oraniendamm verdächtig verhielten. Hinzugerufene Zivilkräfte beobachteten dann, wie sich das Duo zunächst maskierte und dann die Tankstelle betrat. Die beiden Männer bedrohten in der Folge eine 61-jährige Mitarbeiterin und drängten sie zum Öffnen der Kasse. Als die Räuber kurz darauf mit Geld aus den Verkaufsräumen flüchten wollten, griffen die Kräfte zu und nahmen die beiden fest, wobei sich ein Beamter leicht an einer Hand verletzte. Anschließend wurden der 22-Jährige und der 23-Jährige in ein Polizeigewahrsam gebracht, dort erkennungsdienstlich behandelt und der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt. Sie sollen heute einem Ermittlungsgericht zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.