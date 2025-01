Festnahme nach gesprühtem Graffiti

Nr. 0275

Polizeikräfte nahmen in der vergangenen Nacht eine mutmaßliche Graffitisprayerin in Johannisthal fest. Ein Fahrradfahrer bemerkte gegen 22:45 Uhr drei Personen unter der Massantebrücke, die offenbar eine Schallschutzwand mit einem Graffiti beschmierten, und alarmierte die Polizei. Kurz darauf nahmen Polizistinnen und Polizisten eine 28-Jährige am Ort fest, die diverse Spraydosen bei sich trug und Farbanhaftungen an der Kleidung hatte. Die beiden mutmaßlichen Mittäter konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Spraydosen und brachten die Festgenommene zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam. Im Anschluss wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin.