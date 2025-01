Autos brannten

Nr. 0273

In der vergangenen Nacht brannten in Spandau drei Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte ein Passant gegen 23:30 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Nauener Straße, nachdem er ein Feuer an einem geparkten Wagen entdeckt hatte. Als die Polizei- und Feuerwehrkräfte am Ort eintrafen, brannten ein Renault und zwei Fords. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Der Renault und ein Ford brannten komplett aus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin ermittelt.