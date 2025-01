Davidsterne an Hauswand geschmiert

Nr. 0271

Heute Vormittag nahmen Polizeikräfte in Neukölln eine Sachbeschädigung mit antisemitischen Hintergrund auf. Gegen 9 Uhr alarmierte ein Passant die Polizei in die Böhmische Straße, nachdem er zwei an die Hauswand geschmierte Davidsterne festgestellt hatte. Die Entfernung der Symbole wurde durch die Hausverwaltung veranlasst. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.