Mann bei Angriff verletzt

Nr. 0268

In der vergangenen Nacht wurden Polizeikräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung in Marzahn alarmiert. Nach Zeugenangaben stritten sich gegen 2:30 Uhr ein 47-Jähriger und eine 30-jährige Frau auf dem Bahnsteig der Straßenbahnhaltestelle Niemegker Straße. Zwei Männer bemerkten die Streitigkeiten und sprachen die beiden daraufhin an. Anschließend entfernten sich die Männer zunächst vom Ort, kamen jedoch nach einer kurzen Zeit wieder zur Haltestelle zurück. Einer der beiden Männer trat dem 47-Jährigen dann unvermittelt gegen den Kopf. Der Angreifer und sein Begleiter flüchteten danach zu Fuß in Richtung Wittenberger Straße. Der Mann erlitt bei dem Angriff Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zu einer ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (West).