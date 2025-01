Nr. 0267

In der vergangenen Nacht wurden in Weißensee zwei Wahlplakate beschädigt. Zivilfahnder beobachteten gegen 2 Uhr eine Frau und einen Mann in der Berliner Allee dabei, wie sie zwei an einer Straßenlaterne befestigte Wahlplakate entfernten und diese anschließend in einem nahegelegten Park wegwarfen. Kurz darauf nahmen die Polizeikräfte die 29-Jährige und ihren 28 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter fest. Nach Personalienfeststellungen wurden die beiden am Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.