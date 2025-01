Zeugen stellen Taschendieb

Nr. 0266

Zeugen stellten gestern Abend einen Taschendieb in Charlottenburg. Gäste eines Cafés in der Kantstraße beobachteten gegen 18 Uhr einen 45-jähriger Mann, der eine Geldbörse aus einer Handtasche entwendet haben soll. Er habe zunächst hinter einem Stuhl, an dessen Rückenlehne eine Tasche hing, gewartet und habe kurz darauf ein darin befindliches Portemonnaie herausgenommen. Ein 79-jähriger Zeuge und eine 15-jährige Zeugin machten lautstark auf den mutmaßlichen Taschendieb aufmerksam, woraufhin ein 25-jähriger Gast den Tatverdächtigen an der Flucht hinderte. Alarmierte Einsatzkräfte des zuständigen Polizeiabschnitts nahmen den mutmaßlichen Taschendieb fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Anschließend wurde er an das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin überstellt. Heute soll er einem Haftrichter vorgestellt werden.