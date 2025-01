Von Gruppe angegriffen und ausgeraubt

Nr. 0264

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 64-jähriger Passant gegen 20 Uhr in der Wiener Straße zunächst von vier unbekannten Männern angesprochen worden sein. Als der 64-Jährige nicht auf die Ansprache reagierte und versucht habe, sich von der Gruppe zu entfernen, sollen die Tatverdächtigen auf ihn eingeschlagen und getreten haben. Als er bereits am Boden lag, sollen die Tatverdächtigen den Mann ferner mit einem Messer, einer Flasche und einem schlauchartigen Gegenstand traktiert und ihm sein Mobiltelefon sowie Bargeld entwendet haben. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Der 64-Jährige erlitt eine Schnittverletzung an der Hand sowie diverse Hämatome an Kopf, Schultern sowie den Oberschenkeln. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.