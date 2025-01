Gefährliche Körperverletzung im U-Bahnhof

Nr. 0263

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Kreuzberg alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen wurde ein 33-Jähriger gegen 23:50 Uhr von zwei bislang unbekannten Männern auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Schönleinstraße attackiert. Die Männer sollen den am Boden liegenden Mann getreten und mit einem Hammer geschlagen haben. Ein Zeuge, der den Tatvorgang beobachtete, alarmierte die Polizei. Das Duo flüchtete aus dem U-Bahnhof in Richtung Kottbusser Tor. Der 33-Jährige erlitt Kopfverletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.