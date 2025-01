Seniorin im Krankenhaus verstorben

Nr. 0260

In der vergangenen Nacht verstarb eine Seniorin in einem Krankenhaus, die bei einem Verkehrsunfall gestern Vormittag in Steglitz lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 47-Jähriger gegen 9:20 Uhr mit einem Van die Schildhornstraße in Richtung Lepsiusstraße. Kurz vor der Björnsonstraße hielt er mit dem Wagen an und fuhr dann rückwärts in eine Haltestellenbucht. Dabei fuhr er die 87-Jährige an, die vom Mittelstreifen aus die Fahrbahn überquerte. In der Folge stürzte die Seniorin mit dem Kopf auf die Straße. Eine Ersthelferin versorgte die Fußgängerin bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und des Notarztes am Ort. Anschließend wurde die Seniorin in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie in der vergangenen Nacht ihren Verletzungen erlag. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall werden vom Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) geführt.