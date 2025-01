Festnahme nach Kellereinbrüchen

Nr. 0258

In der vergangenen Nacht wurde in Tiergarten ein mutmaßlicher Kellereinbrecher festgenommen. Nach bisherigem Erkenntnisstand bemerkte ein 65-jähriger Anwohner der Kurfürstenstraße gegen 0:30 Uhr den später 28-jährigen Festgenommenen mit einem unbekannten Komplizen auf dem Hinterhof seines Wohnhauses. Das Duo sei zuvor mit einem Koffer aus dem Keller gekommen. Da dieser Umstand dem Anwohner verdächtig vorgekommen sei, habe er die beiden Männer angesprochen und gebeten zu bleiben. Daraufhin rannten beide vom Hof auf die Kurfürstenstraße und trennten sich auf der Flucht. Dabei warf der 28-Jährige den mitgeführten Koffer weg. Der Anwohner lief dem Tatverdächtigen hilferufend hinterher. Ein Polizeibeamter außer Dienst bemerkte beim Vorbeifahren die Situation, stoppte seinen Wagen, stieg aus und hielt den Flüchtenden bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte fest. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten die Polizeikräfte fest, dass in dem Mehrfamilienhaus in der Kurfürstenstraße mehrere Keller aufgebrochen worden sind und der 28-Jährige dafür offenbar verantwortlich ist. Die Kräfte stellten den weggeworfenen Koffer sowie eine Tasche mit mutmaßlichem Diebesgut und Einbruchswerkzeug sicher. Der Festgenommene kam in ein Polizeigewahrsam und wurde dem Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 28, das mit den weiteren Ermittlungen betraut ist, überstellt. Der 28-Jährige soll nun einem Ermittlungsgericht zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.