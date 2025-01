Dieb auf frischer Tat festgenommen

Nr. 0257

Fahnder nahmen gestern Abend in Schöneberg einen Dieb fest. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten die Einsatzkräfte den 32-jährigen mutmaßlichen Dieb, wie er gegen 19:45 Uhr in einem Möbelhaus am Sachsendamm nach unbeaufsichtigten Gegenständen Ausschau hielt. Bei einer für ihn günstigen Gelegenheit griff er sich einen unbeaufsichtigten Einkaufswagen mit einer Handtasche darin. Diesen schob er in eine andere Abteilung und entnahm die Geldbörse aus der Tasche. Auf dem Parkplatz vor dem Möbelhaus wurde der mutmaßliche Dieb dann durch die Fahnder festgenommen. Die Geldbörse konnte im Anschluss wieder an die Inhaberin zurückgegeben werden. Der Tatverdächtige wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.