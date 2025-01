Sachbeschädigung an der Berliner Mauer

Nr. 0254

In der vergangenen Nacht bemerkten Polizeikräfte Farbschmierereien an einem Abschnitt der East Side Gallery in der Mühlenstraße in Friedrichshain. Gegen 0:10 Uhr stellten sie die Schriftzüge in arabischer Sprache mit Bezug zum Nahostkonflikt an dem Teil des Restes der Berliner Mauer fest, auf dem die Flagge der Bundesrepublik Deutschland und der Davidstern abgebildet sind. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin führt die weiteren Ermittlungen.