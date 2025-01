Wahlplakat heruntergerissen

Nr. 0253

Gestern Abend wurden Polizeikräfte zu einer Sachbeschädigung in Marzahn gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei junge Männer gegen 18:30 Uhr an der Poelchaustraße Ecke Murtzaner Ring ein Wahlplakat von einer Laterne gerissen haben. Polizeibeamte erreichten kurz darauf den Einsatzort und trafen dann in der Bruno-Baum-Straße vier Personen im Alter von 15 bis 20 Jahren an, von denen ein 19- und ein 20-Jähriger auf Nachfrage zugaben, das Plakat heruntergerissen zu haben. Die beiden Heranwachsenden wurden nach Personalienfeststellungen wieder am Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.