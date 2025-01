Personengruppe greift Jugendlichen an

Nr. 0252

Gestern Abend griffen mehrere Personen in Hellersdorf einen Jugendlichen an. Zeugenangaben zufolge wurde ein 16-Jähriger gegen 19:30 Uhr in der Kurt-Weil-Gasse nach Streitigkeiten aus einer 15 bis 20 Personen großen Gruppe heraus angegriffen. Dabei brachten die Personen den Jugendlichen zu Boden und schlugen sowie traten ihn. Vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte flüchteten die Angreifenden vom Ort. Den Einsatzkräften gelang es kurz darauf, drei Tatverdächtige, ein 14- und ein 16-Jähriger sowie eine 37 Jahre alte Frau, in der Nähe festzunehmen, die nach Personalienfeststellungen wieder entlassen wurden. Der Angegriffene erlitt Prellungen und Hautabschürfungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die bislang namhaft gemachten drei Tatverdächtigen müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Namhaftmachung der weiteren Tatverdächtigen, übernahm das Kommissariat für die Bekämpfung von Jugenddelikten der Polizeidirektion 3 (Ost).