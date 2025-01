Drei Autos durch Feuer beschädigt

Nr. 0251

Heute früh brannte in Hakenfelde ein Auto. Gegen 3 Uhr alarmierte eine 54-jährige Zeugin die Feuerwehr zu einem Parkplatz an der Schönwalder Allee Ecke Cautiusstraße, nachdem sie Flammen an dem geparkten VW bemerkt hatte. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Der VW war vollständig ausgebrannt, ein nebenstehender Renault sowie ein Citroen wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll es sich um eine Brandstiftung handeln. Weitere Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.