13-jähriges Kind vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0247

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Vermisstenstelle der Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem 13-jährigen Fynn Justin Fritz NAKOINZ. Der geistig beeinträchtigte Junge verließ heute Morgen gegen 7 Uhr die elterliche Wohnung in Berlin-Bohnsdorf und ist bisher nicht zurückgekehrt. Das Kind hat nach Angaben der Eltern eine besondere Affinität zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und zum Flughafen BER.

Der vermisste Junge wird wie folgt beschrieben:

• wirkt wie 13 Jahre alt

• circa 130 bis 140 cm groß

• schlanke Statur

• nach Angaben der Eltern hat der Junge eine geistige Beeinträchtigung, die aber nur beim Sprechen auffallen soll

• kurzes, dunkles Haar

• trägt normalerweise eine Brille, diese wurde jedoch zu Hause zurückgelassen

Der Vermisste war bei Verlassen der Wohnung mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet, trug blaue Crocs an den Füßen (hinten offene Gummilatschen). Er hat weder ein Handy, einen Schlüssel noch einen Ausweis oder Geld bei sich.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

• Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten geben?

• Wer hat den Jungen heute nach 7 Uhr gesehen?

• Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.