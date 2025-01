Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Nr. 0246

Gestern Morgen kam es in Schöneberg zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus und anschließend zu Körperverletzungen. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll sich in der Welserstraße gegen 8:30 Uhr ein 31-jähriger Tatverdächtiger über den Balkon Zutritt zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss verschafft haben. Die Bewohnenden waren jedoch zu Hause und überraschten den mutmaßlichen Täter. Der 31-Jährige soll mit einem Rucksack mit gestohlenen Gegenständen aus der Wohnung über den Balkon in Richtung Geisbergstraße geflüchtet sein. Der 45-jährige Bewohner und sein 20-jähriger Sohn nahmen die Verfolgung auf und stellten ihn in der Ansbacher Straße. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 31-Jährige Verletzungen am Kopf erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Auch ein Zeuge, hinter dem der Flüchtende Schutz gesucht hatte, wurde am Arm verletzt und wollte sich gegebenenfalls selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte Diebesgut beschlagnahmt werden. Weitere Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).