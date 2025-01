Festnahmen nach Schussabgabe

Nr. 0245

Gestern Mittag konnten in Friedrichshain zwei Männer festgenommen werden, nachdem zuvor Zeugen beobachtet hatten, wie aus einer Personengruppe heraus ein Schuss abgegeben wurde. Gegen 14 Uhr nahmen Passanten ein Schussgeräusch aus einer Personengruppe heraus in der Frankfurter Allee wahr und wählten den Notruf. Eine Person soll in Richtung Silvio-Meier-Straße geflohen sein. Eine weitere Person soll als Beifahrer ein Fahrzeug in der Proskauer Straße Ecke Frankfurter Allee bestiegen haben und geflüchtet sein. Polizeikräfte stellten das Fahrzeug kurze Zeit später in der Frankfurter Allee fest. Der 28-jährige Fahrer und sein 54-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Im Verlauf der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde eine scharfe Schusswaffe gefunden. Die Schusswaffe und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Hintergründe des Geschehens sind derzeit nicht bekannt. Es wurde niemand verletzt. Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss zu einem Polizeigewahrsam gebracht, aus dem sie nach Beendigung der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen wurden. Das zuständige Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernimmt die weiteren Ermittlungen.