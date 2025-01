Sachbeschädigung an Parteibüro

Nr. 0244

Gestern Nachmittag wurde über die Internetwache der Polizei Berlin eine Sachbeschädigung an einem Büro einer Partei in Blankenburg angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zwei Männer am 24. Januar 2025, gegen 21:15 Uhr vor dem Büro in der Straße Alt-Blankenburg auf, als einer der Männer dann mit einem Gegenstand gegen eine der Fensterscheiben des Büros schlug, sodass die Scheibe beschädigt wurde. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.