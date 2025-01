Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0243

Gestern Abend wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Autofahrer gegen 19 Uhr den Zabel-Krüger-Damm in Richtung Oraniendamm, als ein 49-jähriger Fußgänger aus bislang unbekannter Richtung die Straße betrat und von dem Autofahrer angefahren wurde. Der Mann wurde durch die Luft geschleudert und blieb verletzt auf der Straße liegen. Durch den Zusammenstoß erlitt er Verletzungen am Kopf und an den Beinen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Zabel-Krüger-Damm wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 21:30 Uhr in beide Fahrtrichtung gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).