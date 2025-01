Auto ausgebrannt, weitere Fahrzeuge beschädigt

Nr. 0242

Heute früh brannte in Lichtenberg ein Auto aus. Gegen 3 Uhr alarmierten mehrere Personen Feuerwehr und Polizei zu dem Fahrzeugbrand in die Allee der Kosmonauten. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand der VW bereits in Vollbrand. Das Feuer beschädigte auch zwei Wagen, die vor und hinter dem VW abgestellt waren. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernimmt die weiteren Ermittlungen.