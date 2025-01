Nr. 0241

In Mitte erlitt gestern früh ein Mann bei einer Attacke durch vier Unbekannte schwere Verletzungen. Nach Angaben des 34-Jährigen sei er gegen 6:30 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße unterwegs gewesen, um Pfandflaschen zu sammeln. Hier sei er dann unvermittelt aus einer Gruppe von vier ihm unbekannten Personen attackiert worden. Ein Mann hätte ihm zunächst mit der Faust in das Gesicht und gegen den Oberkörper geschlagen, woraufhin der Attackierte zu Boden ging. Ein weiterer Mann soll dann ein Messer gezogen und dieses mehrfach gegen den 34-Jährigen eingesetzt haben. Nur durch das Zurückhalten durch einen weiteren Unbekannten aus der Gruppe soll der Angreifer von seinem Opfer abgelassen haben. Anschließend flüchtete die Gruppe. Der Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und wird dort aktuell stationär behandelt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.