Seniorenehepaar bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0240

Bei einem Verkehrsunfall in Karlshorst wurden gestern Abend eine Seniorin und ein Senior verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 54-Jähriger gegen 20:35 Uhr mit einem Transporter auf der Treskowallee in Richtung Tierpark. Auf Höhe der Marksburgstraße überquerten eine 74-jährige Seniorin und ihr 72-jähriger Ehemann die Treskowallee, um zu der mittig der Fahrbahn befindlichen Straßenbahnhaltestelle zu gelangen. Der Transporter-Fahrer bremste, konnte jedoch einen seitlichen Zusammenstoß mit den Fußgängern nicht mehr verhindern. Dabei erlitt der 72-Jährige eine Kopfverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Seine Ehefrau klagte über Beinschmerzen und stand unter dem Eindruck des Geschehens. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).