Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0239

Gestern Vormittag erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Wedding Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr eine 54-jährige Autofahrerin gegen 10:45 Uhr die Turiner Straße in Richtung Schulstraße. Als sie nach links in die Schulstraße abbog, erfasste sie den von rechts kommenden 69-jährigen Radfahrer. Der Mann befuhr die Schulstraße in Richtung Turiner Straße und wollte nach links in diese abbiegen. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden und erlitt diverse Knochenbrüche. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.