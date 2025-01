Radmuttern an Rettungswagen gelockert

Nr. 0238

Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in der vergangenen Nacht. Auf der Rückfahrt von einem Einsatz in Marienfelde zur Feuerwache Steglitz hatte die Besatzung eines Rettungswagens der Berliner Feuerwehr ein Klackern an ihrem Fahrzeug vernommen. Eine Überprüfung des Rettungswagens ergab, dass Unbekannte an einem Reifen Radmuttern gelockert hatten. Die Ermittlungen dauern an.