Einschläge in BVG-Bussen

Nr. 0236

Eine oder mehrere unbekannte Personen beschädigten in der vergangenen Nacht zwei Busse der Berliner Verkehrsbetriebe in Gropiusstadt. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge steuerte ein Fahrer der Buslinie 172 sein Gefährt gegen 22:10 Uhr auf der Fritz-Erler-Allee in Richtung Johannisthaler Chaussee, als er während der Fahrt mehrere Einschläge auf der rechten Busseite hörte. Er fuhr zur nächsten Haltestelle und bemerkte dort zwei gesplitterte Scheiben. Zur Haltestelle gerufene Einsatzkräfte der Polizei Berlin stellten insgesamt zehn Einschlagslöcher in den beiden Scheiben fest. Das Glas war von den unbekannt gebliebenen Geschossen nicht durchdrungen worden. Etwa eine halbe Stunde später wurde am selben Ort wie im ersten Fall ein ebenfalls in Richtung Johannisthaler Chaussee fahrender BVG-Bus der Linie X71 durch einschlagende Geschosse beschädigt. Zwei in der Nähe der beschädigten Scheibe sitzende Frauen wechselten nach Angaben einer Zeugin daraufhin ihre Plätze und stiegen an der nächsten Haltestelle aus. Sie blieben unbekannt. Die Zeugin wies den Busfahrer auf die Beschädigung hin, der daraufhin das Fahrzeug stoppte. Hinzugerufene Polizeieinsatzkräfte stellten an diesem Bus eine zersplitterte Scheibe mit sechs Einschlägen fest. Verletzt wurde den bisherigen Ermittlungen zufolge in beiden Bussen niemand. Einsatzkräfte sperrten die Fritz-Erler-Allee in dem betroffenen Bereich ab. Ihre umgehend eingeleitete Suche nach den Geschossen und nach möglichen Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen gemeinschädlichen Sachbeschädigungen dauern an.