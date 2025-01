Festnahme nach Diebstahl aus einem Auto

Nr. 0234

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte des Abschnitts 11 in Tegel einen Mann nach einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug fest. Gegen 2:50 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Männer, die eine Seitenscheibe eines geparkten Autos in der Biedenkopfer Straße einschlugen und den Innenraum durchwühlten. Anschließend entfernten sich beide Personen in die Beckumer Straße. Die durch die Zeugin alarmierten Einsatzkräfte trafen in der Namslaustraße auf die beiden Männer. Beim Erblicken der Polizisten ergriff das Duo sofort die Flucht und trennte sich. Die Beamten konnten einen der Männer, einen 29-Jährigen, nach kurzer Verfolgung zu Fuß auf einem der Innenhöfe der Biedenkopfer Straße festnehmen. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Diebes fanden sie einen Nothammer und stellten diesen sicher. Außerdem hatte der Mann eine aus dem Auto stammende Jacke bei sich. Da der 29-Jährige auf der Flucht mehrmals gestürzt war und sich an der Hand verletzt hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Komplize des 29-Jährigen ist weiterhin flüchtig. Das angegriffene Fahrzeug wurde zur Eigentumssicherung auf ein Sicherstellungsgelände der Polizei gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) geführt.