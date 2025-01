Zwei Männer im Krankenhaus, fünf Fahrzeuge beschädigt

Nr. 0233

Nach einem Verkehrsunfall in Gropiusstadt, bei dem gestern Abend fünf Fahrzeuge beschädigt wurden, kamen zwei Männer ins Krankenhaus. Den bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeuginnen und Zeugen zufolge befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz gegen 18:30 Uhr die Lipschitzallee in Richtung Fritz-Erler-Allee, als ein 27-Jähriger mit einem Renault von der Goldammerstraße kommend nach rechts in die Lipschitzallee abbog. Der 42-Jährige konnte eine Kollision seines Fahrzeugs mit dem Renault nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault über den Mittelstreifen der Lipschitzallee auf deren Gegenfahrbahn geschleudert, wo das Auto gegen einen entgegenkommenden Toyota stieß, an dessen Steuer ein 26-Jähriger saß. Der Toyota prallte in der Folge gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Transporter der Marke Citroen, der durch den Aufprall wiederum auf einen ebenfalls parkenden VW geschoben wurde und diesen beschädigte. Der 42-jährige Fahrer des Mercedes kam mit einem Polytrauma zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 27-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht – zur ambulanten Behandlung. Die Lipschitzallee war zur Unfallaufnahme zwischen der Fritz-Erler-Allee und der Rudower Straße in beide Fahrtrichtungen für etwa drei Stunden gesperrt. Davon betroffen war auch die Buslinie 172. Der Mercedes wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).