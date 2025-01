Mann mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Nr. 0232

Gestern Abend wurde ein Mann in Mitte durch mutmaßlich mit einem Messer verursachte Stiche verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen kam es zwischen dem 20-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann gegen 19:40 Uhr am Marx-Engels-Forum zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 20-Jährige zu Boden stürzte. Unbekannte sollen dazwischen gegangen sein, so dass der Gestürzte in Richtung Karl-Liebknecht-Straße/Spandauer Straße flüchten konnte. An der dortigen Ampel des Fußgängerüberwegs holte der Angreifer den 20-Jährigen ein, brachte ihn erneut zu Fall und soll dann mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann zu Fuß in Richtung Marx-Engels-Forum. Der 20-Jährige erlitt zwei Stichverletzungen in einem und eine im anderen Oberschenkel. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe des Geschehens sind nun Gegenstand der Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) führt.