In die Luft geschossen – Durchsuchung

Nr. 0231

Gestern Morgen nahmen Einsatzkräfte in Neukölln einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser mit einer Pistole in die Luft geschossen haben soll. Gegen 2:30 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei informiert, dass ein Mann in einem Livevideo auf einer Social-Media-Plattform dabei zu sehen sei, wie er mit einer Schusswaffe aus einer Wohnung in der Sonnenallee heraus in die Luft schießt. Weitere Ermittlungen ergaben die konkrete Anschrift des Mannes. Mit einem Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft verschafften sich Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes in den Morgenstunden Zugang zu der Wohnung des 44-jährigen mutmaßlichen Schützen. Die Einsatzkräfte fanden in den Räumen eine Anscheinswaffe sowie Munition und beschlagnahmten die Gegenstände. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City).