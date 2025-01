Landfriedensbruch und Sachbeschädigung

Nr. 0230

Gestern Abend kam es in Friedrichshain zu einem Landfriedensbruch und einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten Zeugen gegen 20:30 Uhr circa 15 schwarz gekleidete, vermummte Personen, die an der Kreuzung Oderstraße Ecke Weichselstraße Schrankenzäune aus ihren Verankerungen gehoben und auf die Weichselstraße geschmissen und angezündet haben sollen. Danach soll die Personengruppe weiter in Richtung Weserstraße gezogen sein und mehrere bengalische Feuer gezündet haben. Passanten löschten die Flammen mit eigenen Mitteln und räumten auf. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, befanden sich alle Schrankenzäune wieder in ihren Verankerungen. Einer der Schrankenzäune wies Brandspuren auf, vor Ort fanden die Einsatzkräfte mehrere abgebrannte bengalische Feuer. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.