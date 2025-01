Sachbeschädigung an Wahlplakat – Zeuge bedroht

Nr. 0229

In Hellersdorf wurde ein Mann heute Vormittag aus einer Gruppe heraus bedroht, nachdem er eine Sachbeschädigung an einem Wahlplakat beobachtet hatte. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge befand sich der 41-Jährige gegen 9:15 Uhr an einem Zugang zum U-Bahnhof Louis-Lewin-Straße, als er bemerkte, dass ein 19- und ein 18-Jähriger in Begleitung von zwei weiteren Personen ein Wahlplakat von einem Lichtmast rissen und über die Brüstung einer Brücke warfen. Danach sollen die beiden Heranwachsenden den 41-Jährigen angesprochen und ihn bedroht haben. Außerdem sollen sie gemeinsam nach ihm geschlagen, ihn dabei jedoch nicht getroffen haben. Anschließend sollen ihm die Tatverdächtigen mit einer Waffe gedroht haben. Zum Ort alarmierte Einsatzkräfte konnten keine Waffe bei den jungen Männern feststellen, das Wahlplakat war nicht auffindbar. Der 18- und der 19-Jährige wurden nach der Feststellung ihrer Personalien aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung dauern an.