Mutter mit Kindern fremdenfeindlich beleidigt und bedroht

Nr. 0228

Gestern Vormittag beleidigte und bedrohte eine Seniorin eine Frau und ihre Kinder fremdenfeindlich. Laut Aussagen der Beteiligten brachte eine 31-Jährige gegen 9:20 Uhr ihre Kinder in der Sparrstraße zur Kindertagesstätte. Dort begegneten sie einer 76-Jährigen mit ihrem Hund. Die Kinder wollten den Hund streicheln, was die Seniorin lautstark abgelehnt haben soll. Daraufhin entwickelte sich ein Disput zwischen den Erwachsenen, in dessen Verlauf die 76-Jährige mehrere fremdenfeindliche Beleidigungen und eine Bedrohung gegen die Frau und deren Kinder ausgesprochen haben soll. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.