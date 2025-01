Tötung einer Frau in Marzahn – Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0227

Heute Vormittag alarmierten in einem Wohnhaus in der Marzahner Chaussee Zeugen Rettungskräfte und Polizei, nachdem sie im Fahrstuhl des Hauses eine schwer verletzte Frau vorgefunden hatten. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau aufgrund der von ihr erlittenen, auf ein Fremdverschulden hindeutenden schweren Verletzungen feststellen.

Die Obduktion der Frau, die bislang noch nicht identifiziert werden konnte, wurde angeordnet. Die 6. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen übernommen, Spezialeinsatzkräfte wurden hinzugezogen. Ein Mann wurde mittlerweile als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Ob und gegebenenfalls inwiefern er mit dem Vorfall in Verbindung steht, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Auch zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt.