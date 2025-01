Linksabbieger fährt Seniorin an

Nr. 0226

Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenberg wurde gestern Abend eine Seniorin verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 74-Jähriger gegen 18:10 Uhr mit einem Auto auf der Atzpodienstraße von der Fanningerstraße kommend in Richtung Rüdigerstraße. An der Kreuzung Atzpodienstraße/Rüdigerstraße bog er bei grüner Ampel nach links in die Rüdigerstraße ab. Hierbei übersah er die entgegenkommende 80-jährige Fußgängerin, die ebenfalls bei Grün die Rüdigerstraße überquerte und fuhr sie an. Durch den Unfall verletzte sich die Seniorin am Kopf, im Bereich der Beine und am Rücken. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).